«Засыпали камнями и пропали»: в Волгограде забуксовал ремонт на улице разведчика Зорге

— Дорога у нас была грунтовая, но с учетом того, что многие ее используют фактически как дублер 39-ой Гвардейской, ее совсем разбили. Весной здесь появились рабочие, завезли бордюры и начали их устанавливать. На грунтовке сформировали дорогу, тоже самое было сделано и с пешеходной тропинкой. Делали все медленно, а в последние месяц-полтора рабочие и вовсе пропали. Сейчас все засыпано щебнем — пройти и проехать проблематично. Пешеходам можно ноги сломать, — рассказывают местные жители.