Глава Башкирии посетил юных подопечных комплекса «Салют»

«В создание “Салюта” мы вложили всю душу. Гордимся нашей системой реабилитации, здесь реально помогают особенным детям. Мы собрали уникальную команду специалистов. Важно, что нам удалось соединить реабилитацию, медицину и образование. Наш долг и приоритет — создать максимально комфортные условия для таких ребят и их родителей», — сказал Радий Хабиров.