Глава Башкирии посетил юных подопечных комплекса «Салют»

В Уфе на базе реабилитационно-образовательного комплекса «Салют» проходит IV Всероссийский форум «Ломая барьеры».

18

24 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил реабилитационно-образовательный комплекс «Салют», где проходит IV Всероссийский форум «Ломая барьеры».

Напомним, детское учреждение построили по инициативе руководителя региона на базе бывшего одноимённого санатория в Кировском районе столицы и открыли в октябре 2024 года.

Общая площадь зданий «Салюта» — 25,7 тысячи кв. метров. Здесь разместили реабилитационный центр на 250 посещений в день, стационары с медицинским блоком, детский центр психоневрологии и эпилептологии Республиканской детской клинической больницы, а также школу «Йондоз» на 192 места. Ежегодно «Салют» принимает порядка шести тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор учреждения Милана Скоробогатова подчеркнула, что юные пациенты получают здесь комплексную помощь — для них оказывают реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.

Глава Башкортостана осмотрел столовую, мастерские, зал лечебной физкультуры, бассейн, кабинет психолога, сенсорную комнату, стоматологический блок для лечения зубов под общим обезболиванием, а также учебные классы образовательного центра «Йондоз».

Радий Хабиров посетил и выставку, которую организовали в фойе «Салюта» в рамках форума «Ломая барьеры». Здесь российские предприятия и организации представили различные проекты и продукцию для реабилитации и социализации жителей с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, представители Уфимского художественно-промышленного колледжа рассказали, что в учебном заведении создали необходимые условия для обучения студентов с инвалидностью, а также помогают выпускникам с трудоустройством.

В беседе с журналистом информагентства «Башинформ» руководитель региона высоко оценил системную работу по поддержке особенных детей в республике.

«В создание “Салюта” мы вложили всю душу. Гордимся нашей системой реабилитации, здесь реально помогают особенным детям. Мы собрали уникальную команду специалистов. Важно, что нам удалось соединить реабилитацию, медицину и образование. Наш долг и приоритет — создать максимально комфортные условия для таких ребят и их родителей», — сказал Радий Хабиров.