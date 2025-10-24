Под Ушачами мужчина умер от отравления пестицидами, выпив средство от насекомых

В ведомстве сообщили, что в Ушачском районе в частном доме был найден мужчина без признаков жизни. В результате проведенных исследований удалось установить, что смерть белоруса наступила из-за острого комбинированного отравления пестицидами (речь идет про хлорфенвинфос и циперметрин). В пресс-службе отметили: концентрация этилового спирта в крови составила 1,9%.