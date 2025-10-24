Ричмонд
Под Ушачами мужчина умер от отравления пестицидами, выпив средство от насекомых

В Ушачском районе мужчина выпил средство от насекомых и умер.

Источник: Комсомольская правда

Под Ушачами мужчина умер от отравления пестицидами, выпив средство от насекомых. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве сообщили, что в Ушачском районе в частном доме был найден мужчина без признаков жизни. В результате проведенных исследований удалось установить, что смерть белоруса наступила из-за острого комбинированного отравления пестицидами (речь идет про хлорфенвинфос и циперметрин). В пресс-службе отметили: концентрация этилового спирта в крови составила 1,9%.

В ГКСЭ отметили, что указанные вещества входят в состав препарата «Ратеид». Средство применяется в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых и клещей у крупного рогатого скота, овец, кроликов, а также других животных.

«Случайное употребление вещества послужило причиной смерти», — сообщили в ведомстве.

Тем временем под Вилейкой милиция накрыла с поличным самогонщиков, обнаружив 11 000 литров браги и 110 литров продукта.

Ранее милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки».

Кстати, милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

А еще житель Витебска довел мать до истощения плохим питанием.