Под Ушачами мужчина умер от отравления пестицидами, выпив средство от насекомых. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве сообщили, что в Ушачском районе в частном доме был найден мужчина без признаков жизни. В результате проведенных исследований удалось установить, что смерть белоруса наступила из-за острого комбинированного отравления пестицидами (речь идет про хлорфенвинфос и циперметрин). В пресс-службе отметили: концентрация этилового спирта в крови составила 1,9%.
В ГКСЭ отметили, что указанные вещества входят в состав препарата «Ратеид». Средство применяется в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых и клещей у крупного рогатого скота, овец, кроликов, а также других животных.
«Случайное употребление вещества послужило причиной смерти», — сообщили в ведомстве.
Тем временем под Вилейкой милиция накрыла с поличным самогонщиков, обнаружив 11 000 литров браги и 110 литров продукта.
Ранее милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки».
Кстати, милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.
А еще житель Витебска довел мать до истощения плохим питанием.