В Москве открылся пятый эндоскопический центр

Пятый эндоскопический центр открылся на базе одного из корпусов городской клинической больницы имени Юдина в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, открытие нового центра и развитие уже существующих помогает расширить медицинские возможности Москвы в проведении диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Благодаря этому появилась программа профилактических скринингов.
Она подчеркнула, что онкология желудочно-кишечного тракта является коварным заболеванием, которое долго протекает бессимптомно. Важно проходить регулярные обследования, которые помогут диагностировать и предотвратить заболевание на ранней стадии. Именно для этого в столице построили 5 эндоскопических центров.
«За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У 8 тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них на ранней стадии, а 12% — на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в шесть раз», — сказала Ракова.
Новый центр в больнице Юдина предлагает широкий спектр исследований, включая гастро- и колоноскопию, которые можно пройти в любое удобное время. При их проведении врачи используют новейшие технологии — виртуальную хромоскопию и увеличительную эндоскопию. Они с высокой точностью определяют характер новообразований.
Пациентам предлагается местная анестезия или мягкая седация. Вся процедура занимает от 30 минут до 2 часов, включая время для восстановления — после можно отдохнуть в специальной комнате.
Всего в центре 8 кабинетов, которые были спроектированы с учетом потребностей медиков и пациентов. Врачами используется современное оборудование, которое включает в себя 8 видеоэндоскопических систем и более 50 единиц медицинской техники, среди которой — аппараты ИВЛ.
Ранее Ракова сообщила, что в Москве запустят систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Заммэра отметила, что сейчас в пилотном режиме мониторинг помогает медикам вести около 30 тысяч пациентов. В ближайшее время система появится во всех столичных поликлиниках.