В Госдуму хотят внести законопроект об отмене дарения имущества

Парламент Башкирии намерен внести в Государственную Думу России законопроект, связанный с дарением имущества. Решение о внесении документа депутаты планируют принять на пленарном заседании на следующей неделе — 30 октября.
Как пояснил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, действующее законодательство позволяет дарителю вернуть себе имущество в одностороннем порядке, если такой пункт есть в договоре дарения, однако сроки для возвращения имущества законом не определены. Это создает правовые сложности, поскольку наследники могут продать или заложить имущество, не зная о праве первоначального владельца на его возврат.
Спикер отметил, что законопроект устанавливает предельный срок реализации такого права, что позволит наследникам и заинтересованным лицам точно знать, вернет ли даритель недвижимость себе или она окончательно перейдет в наследственную массу. Это предотвратит возможные судебные споры в будущем.
Согласно предлагаемым изменениям в статью 578 Гражданского кодекса РФ, отмена дарения будет осуществляться в течение шести месяцев — срок, предусмотренный для принятия наследства наследниками. Ранее концепция законопроекта уже получила поддержку Совета законодателей России.
