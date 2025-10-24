В Госдуму хотят внести законопроект об отмене дарения имущества

Как пояснил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, действующее законодательство позволяет дарителю вернуть себе имущество в одностороннем порядке, если такой пункт есть в договоре дарения, однако сроки для возвращения имущества законом не определены. Это создает правовые сложности, поскольку наследники могут продать или заложить имущество, не зная о праве первоначального владельца на его возврат.