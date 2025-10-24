Виталий Хоценко представил региональный опыт на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и экспорта

В Омске состоялось заседание Совета по вопросам развития АПК при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе. На встрече были подведены итоги работы аграрного сектора Сибири и намечены ключевые направления на ближайшие годы. Анатолий Серышев напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами амбициозную цель: к 2030 году увеличить объем производства сельхозпродукции минимум на 25%, а ее экспорт — в 1,5 раза. Участники обсудили ход выполнения поручений главы государства, инвестиционные проекты и пути снижения транспортных издержек для сибирских производителей.
«Обеспечение устойчивого роста агропромышленного комплекса Сибири имеет стратегическое значение для развития страны, повышения качества жизни селян и в целом сохранения населения на наших обширных территориях», — заявил Анатолий Серышев.
Полпред отметил, что начиная с 2022 года на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий из федерального бюджета выделено более 58 млрд рублей. По итогам 2024 года индекс производства сельхозпродукции в СФО составил 104,5%, а в растениеводстве — свыше 112%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграрии собрали более 17 млн тонн зерна.
В рамках Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года запланировано реализовать 13 крупных инвестиционных проектов в АПК — 10 в животноводстве и 3 в растениеводстве. Особое внимание уделяется глубокой переработке: в качестве успешных примеров полпред привел предприятия в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Анатолий Серышев отметил, что Сибирь располагает значительным экспортным потенциалом.
«Накоплен позитивный опыт открытия новых каналов поставок зерновых и зернобобовых культур из Сибири на Кубу, в Индию и Вьетнам. На рынке Западной Африки в этом году Россия заняла ведущие позиции, поставив за девять месяцев свыше 1,1 миллиона тонн зерна», — сообщил Анатолий Серышев.
Полпред президента в СФО также сообщил о расширении географии экспорта: зерно и зернобобовые из Сибири уже поставляются на Кубу, в Индию, Вьетнам и страны Западной Африки, где Россия за девять месяцев 2025 года заняла лидирующие позиции с поставками свыше 1,1 млн тонн. При этом он призвал переходить от экспорта сырья к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью.
Фото: Сергей Мельников.
В свою очередь губернатор Омской области Виталий Хоценко представил региональный опыт и предложил меры по снижению транспортных издержек — одного из ключевых барьеров для сибирских экспортеров. Он напомнил, что целевой показатель по экспорту АПК Омской области к 2030 году составляет 480 млн долларов, и уже сейчас регион выполнил план на 68%.
«Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу — к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза. Для Омской области целевой показатель — 480 млн долларов», — напомнил Губернатор.
Виталий Хоценко отметил, что объем инвестиций в перерабатывающую и пищевую промышленность с 2020 года в Омской области вырос в четыре раза — до 3,6 млрд рублей в год. Реализуются крупные проекты предприятий «Сиббир», «Ястро-Переработка», «Агротрейд», «Арнест ЮниРусь», «Сладонеж», «Руском» и других. Он подчеркнул, что Омская область будет и дальше участвовать в формировании новых транспортных коридоров и укреплении продовольственной безопасности страны.
В заседании также приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, главы регионов СФО, законодатели, представители научных аграрных центров и бизнес-сообщества. Принятые на совещании решения лягут в основу дальнейшей работы по модернизации и экспортной ориентации сибирского АПК.