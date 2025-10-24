Виталий Хоценко представил региональный опыт на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и экспорта

Полпред президента в СФО также сообщил о расширении географии экспорта: зерно и зернобобовые из Сибири уже поставляются на Кубу, в Индию, Вьетнам и страны Западной Африки, где Россия за девять месяцев 2025 года заняла лидирующие позиции с поставками свыше 1,1 млн тонн. При этом он призвал переходить от экспорта сырья к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью.