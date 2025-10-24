Ричмонд
Ремонт трассы к селу Богатое вышел на финишную прямую

В Самарской области на 95% отремонтировали еще один участок дороги по нацпроекту.

Источник: правительство Самарской области

В Богатовском районе вышел на финишную прямую ремонт участка дороги от райцентра до трассы «Самара — Оренбург». 10 километров дороги ремонтировали в рамках нацпроекта. Подрядчик уже уложил два слоя асфальта и завершает работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Трасса активно используется местным населением и транзитным транспортом, включая общественный транспорт и школьные автобусы», — прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

По данным подрядчика, работы выполнены уже на 95%. На дороге уже установили барьерные ограждение, а сейчас — укрепляют обочины, устанавливают дорожные знаки. Все работы, в том числе нанесение разметки, завершат до конца осени.

Ранее сообщалось, что дороги в Самарской области отремонтировали на 97%, работы уже завершили на 63 участках.