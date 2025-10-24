Ричмонд
Мальчика с редкой тяжелой формой порока сердца впервые прооперировали в Приангарье

10-летний ребенок, страдавший аномалией Эбштейна, теперь может вести активный образ жизни.

доровым", — сказал Владимир Болсуновский.

Раньше таким пациентам ставили искусственный клапан, что требовало повторных операций и существенно ограничивало качество жизни. Новый метод позволяет избежать этого, а также исключает применение пожизненной медикаментозной терапии.

«В Иркутской области есть пациенты с пороками трикуспидального клапана, которые специалисты ИОКБ могут лечить, улучшая качество жизни больных. В медучреждении есть условия для выполнения подобных случаев — успешно функционирует кардиоцентр с опытными кардиоанестезиологами, кардиохирургами и аритмологами, практикующими электрофизиологическое исследование и радиочастотную абляцию» — отметил главный врач ИОКБ Петр Дудин.

Уже на следующий день после операции мальчик пошел на поправку и чувствует себя хорошо. Сейчас он готовится к выписке. За последние три года в отделении № 2 ИОКБ внедрили более десяти новых операций, включая реконструктивные методики, которые дают детям с тяжелыми пороками сердца шанс на полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов оценил работу областного онкодиспансера, где применяются современные методы диагностики и лечения. Учреждение активно внедряет высокотехнологичные подходы, позволяющие выявлять и лечить онкозаболевания на ранних стадиях.