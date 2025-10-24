Мальчика с редкой тяжелой формой порока сердца впервые прооперировали в Приангарье

Уже на следующий день после операции мальчик пошел на поправку и чувствует себя хорошо. Сейчас он готовится к выписке. За последние три года в отделении № 2 ИОКБ внедрили более десяти новых операций, включая реконструктивные методики, которые дают детям с тяжелыми пороками сердца шанс на полноценную жизнь.