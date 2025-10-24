Мальчика с редкой тяжелой формой порока сердца впервые прооперировали в Приангарье

доровым", — сказал Владимир Болсуновский.
Раньше таким пациентам ставили искусственный клапан, что требовало повторных операций и существенно ограничивало качество жизни. Новый метод позволяет избежать этого, а также исключает применение пожизненной медикаментозной терапии.
«В Иркутской области есть пациенты с пороками трикуспидального клапана, которые специалисты ИОКБ могут лечить, улучшая качество жизни больных. В медучреждении есть условия для выполнения подобных случаев — успешно функционирует кардиоцентр с опытными кардиоанестезиологами, кардиохирургами и аритмологами, практикующими электрофизиологическое исследование и радиочастотную абляцию» — отметил главный врач ИОКБ Петр Дудин.
Уже на следующий день после операции мальчик пошел на поправку и чувствует себя хорошо. Сейчас он готовится к выписке. За последние три года в отделении № 2 ИОКБ внедрили более десяти новых операций, включая реконструктивные методики, которые дают детям с тяжелыми пороками сердца шанс на полноценную жизнь.
