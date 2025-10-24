В Новочебоксарске модернизируют библиотеку семейного чтения

Библиотеку семейного чтения имени Андрияна Николаева в Новочебоксарске в Чувашской Республике модернизируют по модельному стандарту в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
По проекту учреждение станет Центром семейного чтения «Притяжение». Подчеркивается, что библиотеку открыли еще в 1976 году накануне Дня космонавтики, она названа в честь советского космонавта Андрияна Николаева, который был уроженцем Чувашии. По этой причине ее планируют оформить в тематике космоса.
Модернизацию проведут в 2026 году. В современном центре предусмотрены пространства для посетителей разных возрастов. Например, для дошкольников сделают место для игр «На взлет», а продемонстрировать творческие способности всей семьей можно будет в зоне «Созвездие талантов».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.