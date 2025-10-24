В Новочебоксарске модернизируют библиотеку семейного чтения

По проекту учреждение станет Центром семейного чтения «Притяжение». Подчеркивается, что библиотеку открыли еще в 1976 году накануне Дня космонавтики, она названа в честь советского космонавта Андрияна Николаева, который был уроженцем Чувашии. По этой причине ее планируют оформить в тематике космоса.