В Перми под КРТ изымут здание бывшего кинотеатра «Премьер» и гаражи

Краевое Минимущества распорядилось изъять земельные участки и объекты недвижимости в Свердловском районе Перми. Под изъятие попадут здание бывшего кинотеатра «Премьер» на ул. Пионерской, 17 и расположенные рядом гаражи.
Объекты недвижимости находятся в месте предстоящего комплексного развития территории (КРТ). Инвестор планирует возвести новый корпус школы № 10 и детский сад, создать новые помещения для размещения филиала краевого Роскадастра.
КРТ включит жилую застройку. Земельный участок вдоль ул. Куйбышева общей площадью 12,5 га купил за 365 млн руб. застройщик ООО «Строитель» из Москвы, напомнил «Бизнес-класс». Он возместит стоимость объектов недвижимости и компенсирует убытки собственникам.
Проект КРТ реализуют за 12 лет. Снос аварийных домов проведут до 2031 года. Строительство и ввод в эксплуатацию жилого комплекса намечен на 2028−2037 годы.