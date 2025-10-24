С 26 октября изменится график движения ряда пригородных поездов

В Татарстане с 26 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Корректировки затронут маршруты, связывающие Казань с Йошкар-Олой, Бурундуками, Ульяновском, Кизнером, Арском, Сосновкой и другими направлениями, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».
Пригородный поезд № 6751/6753 Казань — Ульяновск отправится из столицы РТ в 14:40 (на 21 минуту позже). Пассажиры прибудут к месту назначения в 20:19 по местному времени (на 21 минуту позже).
Электричка № 6383 Казань — Йошкар-Ола будет отправляться из столицы РТ в 14:30 (на 22 минуту позже). В столицу Марий Эл она прибудет в 17:10 (на 22 минуту позже).
Время отправления для поезда № 6385 Казань — Йошкар-Ола запланировано на 24 минуты раньше. Состав отправится в путь со станции Казань в 7:10. Пассажиры окажутся Йошкар-Оле в 9:55.
Электропоезд № 6749 по маршруту Казань — Бурундуки отправится из столицы РТ в 14:40 (на 21 минуту позже). Пассажиры прибудут к месту назначения в 17:58 (на 21 минуту позже).
Пригородный поезд № 6755 Казань — Бурундуки отойдет от станции в 7:00 (на 33 минуты позже). Прибытие в Бурундуки ожидается в 10:40 (на 17 минут позже).
Электричка № 6756 Бурундуки — Казань отправится со станции Бурундуки в 17:01 (на 24 минуты позже). Прибытие в Казань запланировано на 20:40 (на 10 минут позже).
Отправление из столицы РТ электропоезда № 6101 Казань — Канаш запланировано на 14:08 (на 19 минут раньше). Электричка прибудет на конечную станцию в 16:58 (на 16 минут раньше).
Пригородный поезд № 6321 Казань — Паратск отправится из столицы РТ в 5:56 (на 16 минут позже). В город электричка привезет пассажиров в 6:57 (на 16 минут позже).
Поезд № 6425 Вятские Поляны — Казань уедет со станции в 11:44 (на 9 минут раньше). Электричка прибудет в пункт назначения в 14:56 (на 14 минут раньше).
Изменится график движения на ветке Казань — Аэропорт для поездов, курсирующих в вечернее время.
Также изменения в интервале от 1 до 15 минут произошли в расписании поездов на направлениях Казань — Албаба, Казань — Канаш, Казань — Свияжск, Шемордан — Казань, Казань — Арск, Казань — Кизнер, Казань — Сосновка, Казань — Кукмор.
Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно), а также на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».