Ветеран СВО стал районным военкомом в Омской области

Военным комиссаром Называевска и Называевского района Омской области стал майор запаса Валерий Лихомысля. Приказ областного военкома об этом вышел еще 2 октября, но сообщили о назначении недавно.
Новость о назначении Лихомысля появилась в группе районной газеты «Наша искра» во «ВКонтакте». В ней уточнили, что офицер родился 15 ноября 1976 года в деревне Андреевка Омского района Омской области.
После окончания Омского танкового инженерного института принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, служил и Бердске в бригаде спецназа ГРУ в должности заместителя командира разведгруппы особой роты специального назначения.
После расформирования роты Лихомысль служил замом военного комиссара Марьяновского района, затем заместителем командира батальона по вооружению 5-й танковой бригады воинской части города Улан-Удэ, уже там и вышел на пенсию.
С марта 2022 года по март 2024-го же в качестве добровольца он воевал в зоне СВО.
До него в Называевске и Называевском районе военкомом был Павел Тресков.
