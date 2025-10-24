Ушел из жизни артист самарского театра драмы Юрий Машкин

На сцене самарского театра Машкин сыграл Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца»), вождя Вэтла («…А этот выпал из гнезда»), Чугунова («Волки и овцы»), мэра («Побег из Шоушенка»), командора и Дон Луиса («Дон Жуан»), Ферапонта («Три сестры»). Также он снимался в художественных фильмах, в том числе в «Центровой из поднебесья».