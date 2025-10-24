Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни артист самарского театра драмы Юрий Машкин

Самарские зрители могут возложить цветы к портрету артиста Юрия Машкина в фойе самарского драмтеатра.

Источник: драмтеатр Самары

В пятницу, 24 октября 2025 года, в Перми на 85-м году жизни скончался артист самарского театра драмы Юрий Машкин. Он сыграл много разных ролей. Об этом сообщили в учреждении.

«Творчество Юрия Машкина отличала высокая исполнительская культура. Создаваемые им образы были всегда самобытны, разнообразны и надолго запомнятся зрителям», — рассказали в пресс-службе.

Заслуженный артист РСФСР исполнил свои первые роли в 14 лет на сцене Новокузнецкого драматического театра. В разные годы работал в драмтеатрах Кемерово, Перми, Челябинска и др.

На сцене самарского театра Машкин сыграл Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца»), вождя Вэтла («…А этот выпал из гнезда»), Чугунова («Волки и овцы»), мэра («Побег из Шоушенка»), командора и Дон Луиса («Дон Жуан»), Ферапонта («Три сестры»). Также он снимался в художественных фильмах, в том числе в «Центровой из поднебесья».

Прощание с артистом пройдет в Перми, где жил в последнее время. Самарские зрители могут почтить его память и возложить цветы к портрету артиста в фойе театра на первом этаже перед началом вечерних спектаклей.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Юрия Машкина.