На стройках Казани задержали уклонистов от армии

Сотрудники 384-го военного следственного отдела по гарнизону Следственного комитета России совместно с полицией провели рейд на стройплощадках Казани. В результате были задержаны пять человек, недавно получившие гражданство России, но уклоняющихся от службы в армии. Их немедленно доставили в военные комиссариаты.
За последние два года более 780 мигрантов, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет. Подобные рейды будут продолжаться.
Уклонение от призыва на военную службу является уголовным преступлением. За это предусмотрены серьезные наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до полугода или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Татарстане в осенний призыв на военную службу отправят 3,5 тысячи человек. Особенностью этой кампании станет использование цифровых технологий.