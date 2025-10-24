В Новороссийске прошел экологический марафон «Черное море»

«День Черного моря — это не просто формальная дата, а важный повод для размышлений о сохранении нашего природного наследия. Отрадно видеть, как с каждым годом все больше людей присоединяются к экологическим акциям, осознавая, что Черное море — это не только популярное место отдыха, но и уникальная экосистема, требующая бережного отношения. Только объединив усилия и предпринимая даже незначительные действия, мы сможем сохранить его красоту и богатство для будущих поколений», — отметил главный специалист отдела экологической безопасности контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Алена Школа.