В Новороссийске прошел экологический марафон «Черное море»

Масштабный экологический марафон, приуроченный к Международному дню Черного моря, прошел в Новороссийске в Краснодарском крае в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации города.
Во время экомарафона прошли субботники. Участники мероприятия очистили от мусора особо охраняемые природные территории «Суджукская лагуна» и «Прилагунье». К марафону присоединились около 50 человек, в том числе студенты, волонтеры, сотрудники отдела экологической безопасности контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска. Вместе они собрали около 3 кубометров мусора: пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и одноразовую посуду.
«День Черного моря — это не просто формальная дата, а важный повод для размышлений о сохранении нашего природного наследия. Отрадно видеть, как с каждым годом все больше людей присоединяются к экологическим акциям, осознавая, что Черное море — это не только популярное место отдыха, но и уникальная экосистема, требующая бережного отношения. Только объединив усилия и предпринимая даже незначительные действия, мы сможем сохранить его красоту и богатство для будущих поколений», — отметил главный специалист отдела экологической безопасности контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Алена Школа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.