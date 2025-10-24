Ричмонд
Реконструкцию канала имени Москвы намерены начать в 2026 году

Работы по реконструкции канала имени Москвы планируется начать в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Реконструкцию канала имени Москвы планируется начать в 2026 году. План работ обсудили на выездном совещании под председательством замминистра транспорта Валентина Иванова с участием представителей Росморречфлота и Ространсмодернизации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что километровый участок между шлюзами № 7 и 8 модернизируют по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Так, здесь планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, благоустроить прилегающую территорию. Это повысит надежность и безопасность судоходства.

Кроме того, уже завершено обследование конструктивов, продолжаются изыскательские работы и разработка основных технических решений. Поясняется, что в русле канала обновление будет проводиться в межнавигационный период и поэтому не отразится на судоходстве.