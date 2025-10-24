В московском районе Щербинка построят детский сад на 300 мест

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, возведут в столичном районе Щербинка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание социально значимых объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Площадь нового детсада превышает 4 тыс. кв. м. В здании обустроят помещения для ребят разных возрастов, медицинский и пищеблоки, музыкальный и физкультурный залы. Детский сад рассчитан на 12 групп. Для каждой из них организуют отдельные игровые и спальные зоны. Подчеркивается, что специалисты уже завершили более 90% работ.
Кроме того, в Щербинке параллельно заканчивают строительство трехэтажного торгового центра. Еще там появится технопарк «Остафьево», где сейчас специалисты ведут отделочные работы и монтируют внутренние инженерные сети.
«Эти объекты дополняют друг друга и создают современную городскую среду, в которой сочетаются возможности для работы, инноваций и комфортной жизни. Их общая площадь превышает 31 тысячу квадратных метров, а появление почти 1,3 тысячи новых рабочих мест даст импульс развитию Троицкого и Новомосковского административных округов и привлечет новых резидентов и инвесторов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.