В московском районе Щербинка построят детский сад на 300 мест

Площадь нового детсада превышает 4 тыс. кв. м. В здании обустроят помещения для ребят разных возрастов, медицинский и пищеблоки, музыкальный и физкультурный залы. Детский сад рассчитан на 12 групп. Для каждой из них организуют отдельные игровые и спальные зоны. Подчеркивается, что специалисты уже завершили более 90% работ.