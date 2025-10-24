Ричмонд
СВО
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением электричества в Новошахтинске

Прокуратура контролирует восстановление электроснабжения в Новошахтинске.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения прав жителей Новошахтинска, оставшихся без электроснабжения после атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента в городе были введены ограничения подачи электроэнергии.

Надзорное ведомство взяло на особый контроль ход восстановительных работ и соблюдение законных прав граждан, оказавшихся в условиях временного отсутствия электричества. Прокуратура следит за тем, чтобы энергоснабжение жителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

