В сургутскую поликлинику поступило новое диагностическое оборудование

Новый комплекс для велоэргометрии поступил в Сургутскую городскую клиническую поликлинику № 1 в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Уточним, что велоэргометрия — способ электрокардиографического обследования. Его применяют, чтобы уточнить диагноз при подозрении на ишемическую болезнь сердца и оценить риски возможных осложнений. Во время процедуры пациент в положении сидя крутит педали велоэргометра, нагрузка при этом со временем становится выше. Аппарат контролирует частоту сокращений сердца обследуемого, фиксирует показатели артериального давления и электрокардиограммы.
После завершения процедуры врач выдает заключение с подробным описанием всех параметров и общим заключением. Отмечается, что обследование имеет противопоказания, поэтому пройти его можно только по назначению терапевта или кардиолога.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.