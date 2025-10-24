В городке ИВАТУ строят новый детсад на 145 мест с ускоренной технологией

IrkutskMedia, 24 октября. В Иркутске на улице Советской, 176/19 продолжается строительство детского сада на 145 мест. Проект реализуется с применением технологии сборного железобетона для ускорения сроков и сохранения качества работ. Мэр Руслан Болотов и депутаты посетили площадку, чтобы оценить прогресс и обсудить планы развития образовательной инфраструктуры района.
«Возобновляем технологию строительства из сборного железобетона, которая была широко распространена во времена Советского Союза. Она позволяет существенно сокращать сроки без ущерба качеству работ. При наличии финансирования мы готовы сдать объект до конца следующего года. Иркутск нуждается в новых учреждениях образования, в идеале — в шаговой доступности. Свою способность строить с опережением сроков муниципалитет не раз доказывал. Среди последних примеров — детсад в микрорайоне Нижняя Лисиха и школа на улице Ярославского», — подчеркнул Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-слжуба администрации города, земельный участок под строительство был подготовлен в кратчайшие сроки, проектно-сметная документация прошла экспертизы и получила положительные заключения. На площадке уже подготовлен котлован, ведется монтаж 251 буронабивной сваи. Контракт на строительство заключен с АО «УКС г. Иркутска», финансирование осуществляется из городского бюджета.
Здание детсада будет двухэтажным и включать группы для детей, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда и психолога, вспомогательные помещения, а также универсальный зал. Прилегающая территория также будет благоустроена.
Параллельно в районе ИВАТУ ведется подготовка площадки для школы на 1250 мест, планируется строительство ещё двух детсадов, обустройство улицы Пискунова и организация подъезда к Советской. Власти отмечают, что новые объекты создадут комфортную, современную и безопасную городскую среду для жителей района.
Напомним, первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин, секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сенаторы РФ, включая представителей региона — Сергея Брилку и Андрея Чернышева, мэр Иркутска Руслан Болотов, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Брянский и другие лица побывали на объекте народной программы «Единой России» — стройплощадке новой школы в Иркутске на улице Ярославского. Это будет самая большая школа в регионе, она рассчитана на 1550 мест.