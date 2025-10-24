В колледже Тульской области прошел день открытых дверей «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» состоялся 18 октября на базе Щекинского политехнического колледжа в Тульской области, сообщили в администрации Щекинского муниципального района.
Мероприятие посетили свыше 590 учеников 9−11-х классов, их родителей и сопровождающих. Для ребят организовали увлекательные мастер-классы и профессиональные пробы. В частности, на площадке «Промышленная автоматика» они познакомились с современной специальностью «контроль работы измерительных приборов». Еще школьники узнали больше о работе местного предприятия «Щекиноазот».
Родители побывали на собрании с директором колледжа Ольгой Зябревой и заместителем директора по управлению персоналом и социальному развитию «Щекиноазота» Ольгой Гусевой. Там мамам и папам будущих выпускников рассказали об учебном заведении и правилах приема.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.