Собянин: Новая школа появится в районе Солнцево в 2026 году

По его словам, здесь создаются все условия для комфортного обучения школьников и работы преподавателей. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы. На территории будут площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также проведения мероприятий.