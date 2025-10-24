Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Новая школа появится в районе Солнцево в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о строительстве здания школы № 1542 в районе Солнцево.

Источник: Агентство «Москва»

«В районе Солнцево в 2026 году появится новая школа для 1,2 тыс. ребят. Учебный корпус на ул. Производственная инвестор возводит в составе жилого комплекса. Здание безвозмездно передадут в городскую систему образования — оно войдет в состав школы № 1542», — написал Собянин.

По его словам, здесь создаются все условия для комфортного обучения школьников и работы преподавателей. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы. На территории будут площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также проведения мероприятий.

«Первых учеников новая школа сможет принять уже в следующем году», — заключил мэр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше