Собянин: Новая школа появится в районе Солнцево в 2026 году

«В районе Солнцево в 2026 году появится новая школа для 1,2 тыс. ребят. Учебный корпус на ул. Производственная инвестор возводит в составе жилого комплекса. Здание безвозмездно передадут в городскую систему образования — оно войдет в состав школы № 1542», — написал Собянин.
По его словам, здесь создаются все условия для комфортного обучения школьников и работы преподавателей. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов запланированы лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и робокласс, медиатека, гимнастический и спортивные залы. На территории будут площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также проведения мероприятий.
«Первых учеников новая школа сможет принять уже в следующем году», — заключил мэр.