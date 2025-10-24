Отделение СФР по РТ: Татарстанцы тратят маткапитал в основном на жилье

«Решение о назначении маткапитала принимается за пять рабочих дней».
— Эдуард Яфасович, сколько семей из Татарстана за все годы действия программы материнского (семейного) капитала получили сертификаты? И какова общая сумма?
— С момента запуска программы в 2007 году в Татарстане выдано 442 074 сертификата на материнский (семейный) капитал. Общая сумма средств, направленных семьями на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели, составила более 157 млрд рублей. В 2025 году общая сумма выплаченных средств материнского капитала составляет 9,4 млрд рублей.
— Кому положена эта мера государственной поддержки?
— Первоначально, в 2007 году, материнский капитал назначался только при рождении второго ребенка. С 1 января 2020 года государственная поддержка предоставляется уже с рождением первого ребенка, а при рождении второго сумма сертификата увеличивается на 221 895 рублей.
Материнский капитал могут оформить граждане России — как мамы, так и папы, если их ребенок имеет российское гражданство. Это право есть не только у родителей, но и у единственных усыновителей.
Постепенно программа маткапитала менялась, она стала удобнее для семей. К примеру, быстрее стали рассматривать заявления. Изначально решение занимало месяц, затем 10 дней, а теперь — всего 5 рабочих дней. Даже если нужны дополнительные документы, срок принятия решения составляет не больше 12 рабочих дней.
«Средства чаще всего используют для первоначального взноса по ипотеке».
— Каков размер маткапитала для семей в 2025 году?
— В этом году размер материнского капитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года. Если в семье появился второй ребенок (или следующий, если право на маткапитал не возникало ранее), сумма увеличивается до 912 162 рублей.
— Какие направления расходования средств самые востребованные?
— Средства материнского капитала можно направить на несколько целей: улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, формирование накопительной пенсии матери, ежемесячную выплату на детей до трех лет, социальную адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью.
Также с августа 2024 года появилось новое направление — семьи могут получить единовременную выплату, если на счете осталось не больше 10 тысяч рублей.
Самым востребованным направлением в Татарстане остается улучшение жилищных условий. Средства чаще всего используют для первоначального взноса по ипотеке, погашения кредита, уплаты процентов, а также для покупки или строительства жилья.
«При покупке жилья с использованием маткапитала требуется заключение о пригодности дома для постоянного проживания».
— Улучшение жилищных условий, безусловно, важный вопрос для семей с детьми. Можно ли использовать маткапитал на покупку жилья без ипотеки?
— Да, можно. Семьи имеют право направить материнский капитал на покупку жилья по договору купли-продажи или на оплату участия в долевом строительстве. Главное условие — ребенку, с рождением которого возникло право на маткапитал, должно исполниться три года. Помимо этого, чтобы защитить права детей, при покупке жилья с использованием маткапитала требуется заключение о пригодности дома для постоянного проживания. Оно подтверждает, что помещение соответствует всем стандартам для жизни и подходит для семьи с детьми.
— А как направить маткапитал на строительство жилого дома через эскроу-счет?
— Для этого семье нужно заключить договор с подрядной организацией на проведение средств через эскроу-счет. Затем предоставить договор строительного подряда, документы, подтверждающие право собственности или аренды на земельный участок, где будет вестись строительство, а также сведения о планируемом строительстве, направленные строительной организацией в уполномоченные органы.
Если дом строится с привлечением кредита или займа, дополнительно предоставляются договор займа или кредитный договор, а при наличии ипотеки — зарегистрированный договор об ипотеке. Сумма материнского капитала, которую можно направить на оплату строительства через эскроу-счет, не может превышать стоимость самого договора подряда или оставшуюся по нему сумму. Это позволяет использовать государственные средства строго по назначению и защищает интересы семьи на каждом этапе строительства.
«Ежемесячную выплату могут получить семьи, если доход на одного человека не выше двух прожиточных минимумов».
— Обучение в каких образовательных упреждениях можно оплатить маткапиталом?
— Средства материнского капитала можно использовать для оплаты обучения ребенка в любой образовательной организации на территории России, которая имеет лицензию на образовательную деятельность. Это могут быть школы, колледжи, вузы, а также дошкольные учреждения.
— Какие услуги в дошкольных образовательных учреждениях можно оплатить материнским капиталом?
— В дошкольных учреждениях материнский капитал можно использовать для оплаты содержания ребенка, присмотра и ухода за ним, а также дополнительного образования — кружков и секций.
— Кому положена ежемесячная выплата из маткапитала, каков ее размер?
— Ежемесячную выплату могут получить семьи с сертификатом на маткапитал, если доход на одного человека не выше двух прожиточных минимумов в регионе. В Татарстане это 30 146 рублей, а сам размер выплаты составляет 14 621 рубль в месяц.