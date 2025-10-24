Отделение СФР по РТ: Татарстанцы тратят маткапитал в основном на жилье

— Да, можно. Семьи имеют право направить материнский капитал на покупку жилья по договору купли-продажи или на оплату участия в долевом строительстве. Главное условие — ребенку, с рождением которого возникло право на маткапитал, должно исполниться три года. Помимо этого, чтобы защитить права детей, при покупке жилья с использованием маткапитала требуется заключение о пригодности дома для постоянного проживания. Оно подтверждает, что помещение соответствует всем стандартам для жизни и подходит для семьи с детьми.