Стало известно, где отключат свет с 25 по 31 октября

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

Источник: AP 2024

25.10.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино.

25.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская, ул. Кольцова, ул. Кутузова, ул. Чернышевского, ул. Южная).

26.10.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино.

27.10.2025 года с 10−00 до 12−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка.

27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка.

27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка.

27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет.

27.10.2025 с 09−30 до 17−00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская).

27.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская).

28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка.

28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка.

28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет.

28.10.2025 года с 15−00 до 17−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка.

28.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина).

28.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская).

29.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина).

31.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Степана Разина).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.