Стало известно, где отключат свет с 25 по 31 октября

25.10.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино.
25.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Бородинская, ул. Кольцова, ул. Кутузова, ул. Чернышевского, ул. Южная).
26.10.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино.
27.10.2025 года с 10−00 до 12−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка.
27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка.
27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка.
27.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет.
27.10.2025 с 09−30 до 17−00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская).
27.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская).
28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка.
28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка.
28.10.2025 года с 09−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет.
28.10.2025 года с 15−00 до 17−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка.
28.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина).
28.10.2025 года с 09−00 до 17−00 (местного времени):
г. о. Жигулевск:
мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Кутузова, ул. Рабочая, ул. Советская).
29.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Комсомольская, ул. Степана Разина).
31.10.2025 года с 09−30 до 17−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Жигули (ул. Степана Разина).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.