Концерт певицы МакSим в день траура вызвал скандал в Челябинске

«Решение не отменять мероприятие противоречит духу единства и сострадания, которые должны нас всех в этот момент объединять», — заявил Дейнеко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что, несмотря на рекомендацию губернатора Алексея Текслера отменить развлекательные события, организаторы концерт провели.