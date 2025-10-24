Концерт певицы МакSим в день траура вызвал скандал в Челябинске

Проведение концерта певицы МакSим в Челябинске в день общерегионального траура по погибшим при взрывах в Копейске вызвало резкую критику. Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко назвал это решение глубоко неверным.
«Решение не отменять мероприятие противоречит духу единства и сострадания, которые должны нас всех в этот момент объединять», — заявил Дейнеко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что, несмотря на рекомендацию губернатора Алексея Текслера отменить развлекательные события, организаторы концерт провели.
Общественник отметил, что минута молчания, объявленная в начале вечера, теряет смысл, «когда становится формальным предлогом для последующего веселья». По его мнению, в такой день демонстрировать солидарность следует иначе, чем на концерте.
Напомним, траур был объявлен после двух взрывов на заводе в Копейске, унесших жизни двенадцати человек.