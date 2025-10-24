На Фестивальной площади в Евпатории установили статуэтку кота-рыбака

Фигурку кота-рыбака установили на благоустроенной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фестивальной площади в крымской Евпатории, сообщили в администрации города.
Миниатюрная статуэтка стала частью коллекции «Евпаторийские коты». Остальные фигуры можно найти в исторической части города. Новая статуэтка высотой 17 см изготовлена из латуни. Она размещена рядом с популярным местом для рыбалки.
Сейчас гости и жители города могут найти 10 таких статуэток. Все они представляют различные народности и профессии. Например, среди них есть фигурка кота, исполняющего татарский танец. Также в коллекцию вошли статуэтки четвероногих скрипача, ученого и экскурсовода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.