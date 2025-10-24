Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Фестивальной площади в Евпатории установили статуэтку кота-рыбака

Фигурка высотой 17 см изготовлена из латуни.

Фигурку кота-рыбака установили на благоустроенной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фестивальной площади в крымской Евпатории, сообщили в администрации города.

Миниатюрная статуэтка стала частью коллекции «Евпаторийские коты». Остальные фигуры можно найти в исторической части города. Новая статуэтка высотой 17 см изготовлена из латуни. Она размещена рядом с популярным местом для рыбалки.

Сейчас гости и жители города могут найти 10 таких статуэток. Все они представляют различные народности и профессии. Например, среди них есть фигурка кота, исполняющего татарский танец. Также в коллекцию вошли статуэтки четвероногих скрипача, ученого и экскурсовода.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.