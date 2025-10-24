Андрей Бочаров посетил Волгоградский ТЮЗ перед открытием театрального сезона

Несмотря на трудности, сложный проект реализован в полном объеме, он даст творческим коллективам возможность раскрыть свой потенциал и радовать публику. Школьные и студенческие труппы, а также коллективы из других регионов смогут выступать в самом современном Театре юного зрителя в России. С момента открытия в 70-х годах через ТЮЗ прошло более шести с половиной миллионов зрителей, и теперь есть все возможности увеличить эту цифру в разы.