Андрей Бочаров посетил Волгоградский ТЮЗ перед открытием театрального сезона

Для посетителей театра обустроены просторные холлы и фойе, современное кафе, а также многофункциональный конференц-зал для творческих мероприятий. Второй этаж отдан под пространство для занятий актерским мастерством, где уже начали заниматься ученики школы № 17 города Волжского. Губернатор пообщался с ребятами и их наставником, которые выразили благодарность за преобразившийся театр.
«Это теперь вообще другое здание, настоящий центр притяжения для детей и взрослых, — делится эмоциями руководитель школьного театрального коллектива Елена Дьякова. — Когда я впервые вошла сюда, у меня захватило дух от восторга, словно я снова ребенок. Огромное спасибо! В театре теперь все продумано до мелочей и выглядит великолепно».
Андрей Бочаров напомнил, что идею развития школьных театров в регионе обсуждал вместе с молодежью на фестивале #ТриЧетыре. Обновленный ТЮЗ станет главным центром этой работы.
«Задача при реконструкции — создать платформу подготовки для школьных и студенческих театров, чтобы дети с ранних лет могли прикоснуться к искусству и раскрыть свои таланты, — отметил губернатор. — Центр развития школьных театров разместится здесь, и со временем юные артисты смогут выступать прямо на сцене ТЮЗа».
Этот разговор продолжился на встрече с профессиональными актерами ТЮЗа. Коллектив тепло поблагодарил главу региона и всех, кто участвовал в реконструкции. «Это восхитительно!» — так охарактеризовали они изменения. По их словам, прежде ремонт вызывал сомнения, но увидев, как преобразились дворцы культуры в других городах, они поверили в успех обновления и своего театра.
«Мы старались сделать лучший Театр юного зрителя страны, понимаем, что нужно и дальше развиваться, не останавливаться», — сказал Андрей Бочаров. Он призвал артистов испробовать новые возможности сцены, а затем подготовить предложения для дальнейшего развития театра.
После открытия ТЮЗа стартует набор в театральную студию, где будут проходить занятия по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Студия поможет раскрыть творческий потенциал учеников, даст возможность выступать на малой сцене и в перспективе присоединиться к труппе театра.
Труппа Волгоградского ТЮЗа вернулась на родные площадки еще летом и готовилась к открытию: проходили репетиции, настраивалось новое оборудование, создавались декорации для предстоящих спектаклей. Коллектив продемонстрировал губернатору работу новой техники, которая соответствует современным стандартам, отличается высокой качественностью и надежностью. Используемая аппаратура позволяет ощутить музыку всем телом, световые эффекты с лазерами превращают постановки в визуальные шедевры, а интерактивные технологии обеспечивают точную синхронизацию звука, света и видео. Цифровая механика сцены, режиссерский пульт и пять новых подъемных платформ позволяют воплощать самые смелые идеи.
«Поздравляю всех жителей Волгоградской области с нашей большой победой — сегодня Театр юного зрителя встречает первых зрителей после реконструкции. В год 80-летия Великой Победы — у нас своя победа», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Несмотря на трудности, сложный проект реализован в полном объеме, он даст творческим коллективам возможность раскрыть свой потенциал и радовать публику. Школьные и студенческие труппы, а также коллективы из других регионов смогут выступать в самом современном Театре юного зрителя в России. С момента открытия в 70-х годах через ТЮЗ прошло более шести с половиной миллионов зрителей, и теперь есть все возможности увеличить эту цифру в разы.