В Сухиничах Калужской области облагородят территорию Баевского оврага

«В этом году уже выполнено обустройство пруда, установлена архитектурная композиция “Баевский маяк”, появились новые тротуары, установлены ограждения, современное освещение, заменена водопропускная труба, пролегающая под улицей Московской. В скором времени появится детская спортивная площадка. До конца октября все основные работы будут выполнены, а озеленение территории продолжится еще и весной. Реализация этого проекта позволит нам связать единым туристическим маршрутом исторический центр города, (площадь. — Прим. ред.) “Лучезарную Базарную”, Баевский овраг, городской парк и микрорайон Главные», — рассказал глава городской администрации Андрей Голиков.