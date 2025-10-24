В Сухиничах Калужской области облагородят территорию Баевского оврага

Общественное пространство «Обаяние Баевки» в городе Сухиничи Калужской области благоустроят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Сухиничского муниципального района.
Ранее с территории вывезли мусор, а также убрали заросли кустарников и аварийные деревья. Теперь там высадили молодые туи.
«В этом году уже выполнено обустройство пруда, установлена архитектурная композиция “Баевский маяк”, появились новые тротуары, установлены ограждения, современное освещение, заменена водопропускная труба, пролегающая под улицей Московской. В скором времени появится детская спортивная площадка. До конца октября все основные работы будут выполнены, а озеленение территории продолжится еще и весной. Реализация этого проекта позволит нам связать единым туристическим маршрутом исторический центр города, (площадь. — Прим. ред.) “Лучезарную Базарную”, Баевский овраг, городской парк и микрорайон Главные», — рассказал глава городской администрации Андрей Голиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.