Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как воронежцам провести предстоящие выходные

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

25 октября.

Театр оперы и балета.

16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+

18:00 | Опера «Севильский цирюльник» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

18:00 | «Три сестры» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Филипп Копачевский (фортепиано), дирижёр — Владимир Вербицкий | 12+

Театр «Кот».

16:00 | «Вредный спектакль» | 3+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Воронежский океанариум.

11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

11:00 | Музейная программа «Театрализация ледникового периода» | 6+

26 октября.

Театр оперы и балета.

12:00 | Музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка» | 6+

16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+

18:00 | Опера «Севильский цирюльник» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

18:00 | «Три сестры» | 12+

Театр «Кот».

12:00 | «Мгновения» | 12+

14:30 | «Однорукий из Спокана» | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

12:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+

13:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+