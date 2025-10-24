Как воронежцам провести предстоящие выходные

25 октября.
Театр оперы и балета.
16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+
18:00 | Опера «Севильский цирюльник» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
18:00 | «Три сестры» | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | Филипп Копачевский (фортепиано), дирижёр — Владимир Вербицкий | 12+
Театр «Кот».
16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Воронежский океанариум.
11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
11:00 | Музейная программа «Театрализация ледникового периода» | 6+
26 октября.
Театр оперы и балета.
12:00 | Музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка» | 6+
16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+
18:00 | Опера «Севильский цирюльник» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
18:00 | «Три сестры» | 12+
Театр «Кот».
12:00 | «Мгновения» | 12+
14:30 | «Однорукий из Спокана» | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:30 | Выставка «Женщина. Лики XIX в.» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
12:00 | Музейная программа «Археологическая новелла» | 6+
13:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 12+