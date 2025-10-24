Архитектурную подсветку мечети «Ар-Рахим» начали тестировать в Уфе

В Уфе начались работы по тестированию системы архитектурно-художественной подсветки мечети «Ар-Рахим». Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Духовное управление мусульман Башкирии, в настоящее время проводятся технические и дизайнерские испытания.
Специалисты апробируют различные световые сценарии и оборудование. В процессе тестирования могут использоваться световые приборы разных цветовых температур и оттенков. В религиозной организации подчеркивают, что все проводимые работы носят тестовый, предварительный характер, и ни один из демонстрируемых вариантов не является окончательным.
Как отметили в ДУМ, выбор финального сценария освещения будет осуществлен взвешенно и коллективно. В настоящее время проводятся консультации и обсуждения с Архитектурным советом города Уфы, чтобы будущий облик мечети в темное время суток гармонично вписывался в городской ландшафт и отвечал как эстетическим, так и техническим требованиям.
По итогам всех испытаний и согласований будет принято решение о том, как будет выглядеть мечеть «Ар-Рахим» в вечернее и ночное время, а также какое специальное освещение будет использоваться в дни главных мусульманских и государственных праздников России.