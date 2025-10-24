Ричмонд
Санду в очередной раз пообещала отремонтировать филармонию в Кишиневе: За 5 лет со дня пожара власти даже не начали реконструкцию, несмотря на клятвенные заверения о полном восстановлении сгоревшего здания

5 лет назад сгорела единственная в Молдове филармония, которую ПАС клятвенно обещал восстановить.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция Национальной филармонии снова «стратегическая цель» — пять лет обещаний без результата.

Национальная филармония «Сергей Лункевич» уникальное историческое здание, разрушенная на 90% в результате пожара 2020 года, по-прежнему остается в руинах.

Министр культуры Серджиу Продан заявил, что Майя Санду определила реконструкцию Филармонии как «стратегическую цель» на следующие четыре года.

Никогда не выполняли обещания, и вот опять.

Хотя власти неоднократно обещали востановить филармонию, на сегодняшний день новое здание так и не построено, и артисты продолжают работать во временных помещениях.

Похоже, для некоторых «стратегическая цель» означает лишь повторять одно и то же обещание, из года в год.

А Майя Санду обещать и любит, и умеет…

Напомним, 24 сентября 2020 года в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича произошёл сильный пожар. Более 10 пожарных расчётов боролись с огнём в течение 22 часов. Огонь уничтожил 95% общей площади учреждения.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
