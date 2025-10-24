Гусь-белолобик сделал привал в Петербурге при перелете на юг

В гостях у Петербурга неожиданно оказался молодой белолобый гусь. Птица отстала от своей стаи и решила сделать остановку в Северной столице во время миграции на юг. Об этом рассказала Moika78.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова.
— В Ленинградской области гнездятся только серый гусь и белощекая казарка, остальные виды гусей у нас бывают только пролетом, — отметил биолог.
Дикие гуси бывают в черте Петербурга потому, что через город проходит крупнейший во всей Европе Беломоро-Балтийский миграционный птичий путь.
Пернатому гостю повезло — в Приморском районе, где он сделал привал, оказалось достаточно зеленой травы. Другой корм птице не нужен, а угощения в виде хлеба для нее вовсе опасны. По словам Глазкова, гусь может привыкнуть к подкормке и задержаться до морозов, что может стоить ему жизни.