Завершается ремонт участка дороги Омск — Муромцево — Седельниково

Ремонт участка трассы Омск — Муромцево — Седельниково находится на завершающей стадии, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Работы там проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приводят в нормативное состояние отрезок с 276-го по 279-й километр. Они устранили места пучинообразования, расширили проезжую часть и усилили ее основание методом холодной регенерации. Затем мастера уложили новое двухслойное покрытие и укрепили обочины. Теперь им осталось нанести разметку и установить знаки.
Отмечается, что эта дорога связывает северные районы региона с областным центром. Ее ремонт имеет социальную и экономическую значимость для тысяч жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.