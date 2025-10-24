Ричмонд
Вокзал «Ховрино» МЦД-3 обслуживает более 18 тыс. пассажиров в рабочий день

Московский городской вокзал «Ховрино» третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) каждый рабочий день обслуживает больше 18 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Более 18 тыс. поездок вы совершаете с московского городского вокзала “Ховрино” МЦД-3 каждый рабочий день», — говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что «Ховрино» — это крупный транспортный хаб на севере Москвы. В него входят одноименная станция метро, международный автовокзал «Северные ворота», остановки наземного городского транспорта.

«Московский городской вокзал “Ховрино” МЦД-3 появился на месте устаревшей ж/д станции в 2023 году. Сегодня это современный транспортный хаб. В районах Ховрино и Западное Дегунино, прилегающих к московскому городскому вокзалу “Ховрино”, проживают более 180 тыс. человек. Здесь можно пересесть на МЦД, метро, наземный городской транспорт, в том числе на автобусные маршруты, которые направляются в другие города России и ближнего зарубежья с международного автовокзала “Северные ворота”. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть московских городских вокзалов. Пересадки пассажиров между разными видами транспорта становятся еще быстрее и понятнее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

