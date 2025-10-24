В Волжском 4 ноября пройдет общегородской крестный ход

В Волжском Волгоградской области 4 ноября 2025 года пройдет традиционный общегородской крестный ход. Мэрия приглашает горожан собраться в 11.00 у храма Святых Новомучеников на Пушкина, 12Б. Отсюда волжане пройдут до Соборного храма Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12Б). Здесь совершат молебное пение перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Крестный ход посвящен Дню народного единства и празднику иконы Божией Матери «Казанская», сообщает администрация Волжского.
— Приходите всей семьей, чтобы пройти путь единства и веры вместе с земляками. В этот день особые молитвы будут вознесены о наших защитниках, которые сейчас на передовой, — рассказали городские власти.
Также в этот день в 12.00 на парапете "Октября начнется патриотический концерт, а в 13.00 откроется выставка художников, посвящённая спецоперации. Кстати, сегодня волжане отправили юбилейный, 55-й гуманитарный конвой в зону СВО — более 30 тонн груза.