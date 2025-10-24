В Волжском 4 ноября пройдет общегородской крестный ход

В Волжском Волгоградской области 4 ноября 2025 года пройдет традиционный общегородской крестный ход. Мэрия приглашает горожан собраться в 11.00 у храма Святых Новомучеников на Пушкина, 12Б. Отсюда волжане пройдут до Соборного храма Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12Б). Здесь совершат молебное пение перед чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Крестный ход посвящен Дню народного единства и празднику иконы Божией Матери «Казанская», сообщает администрация Волжского.