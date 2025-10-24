Почти 3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

«В наших силах защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для этого надо пройти вакцинацию. Помните, что на выработку иммунитета нужно время, поэтому поспешите на прививку. Выбор в пользу вакцинации сделали почти 3 млн жителей Подмосковья», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.