Новороссийск модернизирует систему общественного транспорта

На сегодняшний день предприятие располагает автопарком из 61 единицы транспорта, из которых ежедневно на линии работают 43 автобуса и троллейбуса. Руководство ведёт работу по модернизации транспортного парка и приведению его в нормативное состояние.
— Новороссийцы неоднократно обращались ко мне на личных приемах граждан с вопросом нарушения графика движения общественного транспорта. Причина этого одна — нехватка специалистов, что существенно сказывается на работе всей системы, — отметил Андрей Кравченко.
В настоящее время открыто 75 вакансий водителей. Для решения кадрового вопроса на базе предприятия создана собственная школа подготовки водителей, действует программа повышения квалификации. Уже 14 специалистов повысили свою классность, что привело к увеличению их заработной платы. Новым сотрудникам предоставляется дополнительная финансовая поддержка в течение первого года работы.
В перспективе рассматривается внедрение троллейбусной концессии, которая позволит существенно улучшить качество транспортного обслуживания горожан. Планируется расширение маршрутной сети, сокращение интервалов движения в часы пик, продление работы транспорта вечером. Новый подвижной состав будет оснащён современными системами комфорта: кондиционерами, Wi-Fi и зарядными устройствами, сообщили в пресс-службе городской администрации.