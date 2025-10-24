На 24% вырос экспорт в Омскую область египетских овощей и фруктов

С января по сентябрь 2025 года торговые компании ввезли в Омскую область 13,5 тыс. тонн египетских овощей и фруктов. Их общая стоимость составила более 1 млрд 151 млн рублей.
Рост импорта данной продукции в наш регион составил 24% по сравнению с аналогичным отрезком года прошлого, уточнили в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.
По данным ведомства, основной объем импорта фруктов и овощей приходится на манго и замороженную клубнику — 9,8 тыс. тонн. Также из африканской страны везут замороженные овощи, в том числе стручковую фасоль, брокколи и цветную капусту.
В 2025 году омские таможенники также впервые за пять лет проконтролировали поставки в регион крупных партий цветов из Китая. За девять месяцев в область ввезли 99 тонн свежесрезанных цветов общей стоимостью 42,6 млн руб.
Ранее мы сообщали, что импорт растительной продукции в область с января по июнь этого года вырос в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2024 года.