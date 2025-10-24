Татарстанцы будут работать шесть дней подряд на следующей неделе

Министерство труда Татарстана официально объявило о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября для жителей республики. Изменения в график работы связаны с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.