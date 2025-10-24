Ричмонд
Татарстанцы будут работать шесть дней подряд на следующей неделе

Изменения в график работы связаны с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Источник: Мария Белокрыс, Софья Шандыбина, Евгения Шабурова, Марина Черкасова, Анастасия Нилова/ТАСС

Министерство труда Татарстана официально объявило о шестидневной рабочей неделе с 27 октября по 1 ноября для жителей республики. Изменения в график работы связаны с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Особенностью предстоящих выходных в Татарстане станет дополнительный праздник — День Конституции республики 6 ноября, который также объявлен нерабочим днем. Таким образом, жители региона получат четырехдневные выходные с 2 по 5 ноября включительно. Рабочие дни 1 и 5 ноября будут сокращены на один час.

Следующие продолжительные каникулы ожидают россиян только в следующем году — новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно согласно проекту производственного календаря, подготовленного Минтрудом России.

Напомним, ДУМ Татарстана установил даты праздников на 2026 год.