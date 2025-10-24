На сотни тысяч рублей незаконно вырубили сосны в лесу в Каменском районе

В Ростовской области ужесточили контроль за лесными территориями. Об этом говорится на сайте регионального правителльства.
Однако в Каменском районе была обнаружена крупная незаконная вырубка сосен. Личности нарушителей установлены, их ждет ответственность.
Как пояснили в министерстве природы, все леса в регионе являются защитными. Они сохраняют почву и воду. Вырастить одну сосну в условиях донского засушливого климата — это 6−10 лет кропотливого труда.
Ущерб от такой вырубки исчисляется сотнями тысяч рублей, а на восстановление экосистемы уйдут годы. Для предотвращения преступлений по всей области организовано усиленное круглосуточное патрулирование, особенно в районах молодых лесов.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!