На сотни тысяч рублей незаконно вырубили сосны в лесу в Каменском районе

На Дону усилили охрану лесов после незаконной вырубки сосен.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ужесточили контроль за лесными территориями. Об этом говорится на сайте регионального правителльства.

Однако в Каменском районе была обнаружена крупная незаконная вырубка сосен. Личности нарушителей установлены, их ждет ответственность.

Как пояснили в министерстве природы, все леса в регионе являются защитными. Они сохраняют почву и воду. Вырастить одну сосну в условиях донского засушливого климата — это 6−10 лет кропотливого труда.

Ущерб от такой вырубки исчисляется сотнями тысяч рублей, а на восстановление экосистемы уйдут годы. Для предотвращения преступлений по всей области организовано усиленное круглосуточное патрулирование, особенно в районах молодых лесов.

