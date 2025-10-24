Прямой авиарейс Минск — Петрозаводск запустят в мае 2026 года

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Регулярные авиарейсы из Петрозаводска в белорусскую столицу будут запущены в мае будущего года, сообщает правительство Карелии.
«Первые самолеты отправятся в столицу Беларуси на майские праздники», — сказано в сообщении.
Предполагается, что рейсы будет сезонным. Полеты продлятся по 15 сентября 2026 года с частотой выполнения один раз в неделю.
На данный момент из Минска выполняются регулярные рейсы примерно в два десятка городов России. Среди них, к в частности, Архангельск, Махачкала, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калуга, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Сочи, Уфа, Челябинск, Мурманск и Ульяновск.
Также есть вылеты из областных центров. Так, из Бреста и Гомеля можно отправиться в Санкт-Петербург.
В основном Беларусь связана регулярным сообщением с Южным, Центральным, Северо-Западным, Приволжским и Уральским федеральными округами России. Прямых регулярных вылетов за Урал пока нет.