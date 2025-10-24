В Воронежской области обновили 12 км трассы Павловск — Шкурлат 3-й

Участок трассы Павловск — Калач — Петропавловка — Шкурлат 3-й протяженностью 12 км отремонтировали в Павловском районе Воронежской области. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
«Эта дорога была построена еще в 1970-е годы, асфальтобетонное покрытие необходимо было серьезно ремонтировать с учетом высокой интенсивности движения, особенно большегрузов. В ходе ремонта провели полное усиление основания дороги методом холодной регенерации. Эта технология позволяет создать прочную, монолитную конструкцию, которая будет эффективно распределять нагрузку. Поверх этого укрепленного основания уложили два слоя асфальтобетона», — рассказал ведущий специалист-эксперт учреждения Воронежской области «Дорожное агентство» Сергей Держаков.
Дорога обеспечивает транспортную доступность для жителей сел Царевка, Гаврильск, Малая Казинка и поселка Шкурлат 3-й. Кроме того, она проходит по улице Победы и ведет к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, который находится в Малой Казинке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.