В Воронежской области обновили 12 км трассы Павловск — Шкурлат 3-й

«Эта дорога была построена еще в 1970-е годы, асфальтобетонное покрытие необходимо было серьезно ремонтировать с учетом высокой интенсивности движения, особенно большегрузов. В ходе ремонта провели полное усиление основания дороги методом холодной регенерации. Эта технология позволяет создать прочную, монолитную конструкцию, которая будет эффективно распределять нагрузку. Поверх этого укрепленного основания уложили два слоя асфальтобетона», — рассказал ведущий специалист-эксперт учреждения Воронежской области «Дорожное агентство» Сергей Держаков.