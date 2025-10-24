В Беларуси меняется расписание некоторых поездов в ноябре. Проверьте ваше направление

Причиной названы плановые путевые ремонтные работы на станции Барановичи-Полесские. В связи с этим, расписания отдельных поездов межрегиональных линий коснутся изменения. Также изменится и маршрут: вместо станции Барановичи-Полесские пойдут через станцию Барановичи-Центральные.
Так, указанные изменения коснутся:
4, 10, 11, 12 ноября — поезда № 737 Минск — Брест;
10, 11, 12 ноября — поездов № 735 Минск — Брест и № 738 Брест — Минск;
11 и 12 ноября — поездов № 736 Брест — Минск и № 632 Гродно — Минск;
12 ноября — поезда № 631 Минск — Гродно.
Кроме того, 4, 10, 11, 12 ноября по измененным расписанию и маршруту через станцию Барановичи-Центральные вместо станции Барановичи-Полесские будут осуществлять движение отдельные поезда региональных линий экономкласса.