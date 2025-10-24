В Курчатове Курской области облагородили территорию «Автогородок»

Общественную территорию «Автогородок» во 2-м микрорайоне Курчатова Курской области благоустроили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
На объекте специалисты заменили асфальтовое покрытие и нанесли дорожную разметку, установили знаки и светофор. Также там оборудовали спортивную площадку с современными уличными тренажерами, смонтировали освещение, новые скамейки и урны.
«В первую очередь городская среда должна быть комфортной и доступной. Благоустройство “Автогородка” — это показатель того, насколько город заботится о своих жителях, создавая условия для комфортного времяпрепровождения жителей города», — отметил директор учреждения «Управление городского хозяйства города Курчатова» Василий Сляднев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.