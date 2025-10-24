В Новороссийске начался прием заявок на премию главы города для волонтеров

Прием заявок на молодежную премию главы города-героя Новороссийска объявили в Краснодарском крае, сообщили в местной администрации. Конкурс «Волонтер Новороссийска» проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Мероприятие направлено на выявление и поддержку лидеров среди представителей некоммерческих организаций, общественных объединений, волонтерского движения, бизнеса и сферы медиа в возрасте от 14 до 35 лет. Для них предусмотрены номинации в различных направлениях, в том числе работа с детьми, помощь пожилым и забота об экологии.
«Мы принимаем проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем и на укрепление общественного взаимодействия. Участники получают уникальный шанс не только представить свои достижения, но и получить поддержку, как финансовую, так и организационную, для воплощения своих социальных проектов. Не упустите шанс стать частью этого значимого события!» — отметила начальник отдела по делам молодежи администрации города Ольга Параскиопуло.
Заявку на участие в премии можно подать в молодежном центре по адресу: улица Свободы, 35. Прием продлится до 5 ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.