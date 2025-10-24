В Новороссийске начался прием заявок на премию главы города для волонтеров

«Мы принимаем проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем и на укрепление общественного взаимодействия. Участники получают уникальный шанс не только представить свои достижения, но и получить поддержку, как финансовую, так и организационную, для воплощения своих социальных проектов. Не упустите шанс стать частью этого значимого события!» — отметила начальник отдела по делам молодежи администрации города Ольга Параскиопуло.