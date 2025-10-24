Законсервированные раковые клетки разморозили в Нижнем Новгороде

Согласно информации, 12 лет назад ученые законсервировали клетки колоректального рака мыши. После разморозки выяснилось, что клетки функционируют без изменений. Кроме того, благодаря гену люциферазы клетки светятся. Это позволяет визуализировать процессы, которые происходят в клетках. В дальнейшем это позволит ученым проводить новые исследования.