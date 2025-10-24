Законсервированные раковые клетки разморозили в Нижнем Новгороде

Ученые из Нижнего Новгорода разморозили законсервированные раковые клетки. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, 12 лет назад ученые законсервировали клетки колоректального рака мыши. После разморозки выяснилось, что клетки функционируют без изменений. Кроме того, благодаря гену люциферазы клетки светятся. Это позволяет визуализировать процессы, которые происходят в клетках. В дальнейшем это позволит ученым проводить новые исследования.
Напомним, ранее стало известно, что систему искусственного интеллекта для диагностики типа опухоли мозга разработали в ННГУ им. Лобачевского. Модели ИИ на основе машинного обучения смогут проводить высокоточную диагностику одного из самых агрессивных видов опухолей головного мозга — глиомы.