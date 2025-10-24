В Улан-Удэ пройдет полуфинал республиканской Лиги КВН

Полуфинал Лиги «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Бурятии состоится 2 ноября в Улан-Удэ, сообщили в республиканском агентстве по делам молодежи. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В соревнованиях примут участие шесть команд. Среди них творческие объединения жителей столицы региона и коллективы Улан-Удэнского авиационного техникума, Бурятского госуниверситета и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Юмористов будут состязаться в трех испытаниях: «Визитка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Их будут оценивать представители Республиканского агентства по делам молодежи, молодежного центра региона, депутат Улан-Удэнского городского совета и партнеры конкурса. Четыре лучшие команды выйдут в финал.
Мероприятие пройдет на площадке Концертно-театрального центра «Феникс» в 19:00. Сбор гостей начнется в 18:30.
«Поддержка и развитие КВН-движения в республике является одной из наших приоритетных задач. Эти игры — не просто юмористические состязания, а эффективная платформа для раскрытия творческого потенциала нашей талантливой молодежи, воспитания командного духа и организации содержательного досуга. Уверена, что полуфинал станет ярким событием в жизни региона и подарит зрителям множество положительных эмоций», — отметила руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Татьяна Парпаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.