В Улан-Удэ пройдет полуфинал республиканской Лиги КВН

В соревнованиях примут участие шесть команд. Среди них творческие объединения жителей столицы региона и коллективы Улан-Удэнского авиационного техникума, Бурятского госуниверситета и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Юмористов будут состязаться в трех испытаниях: «Визитка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Их будут оценивать представители Республиканского агентства по делам молодежи, молодежного центра региона, депутат Улан-Удэнского городского совета и партнеры конкурса. Четыре лучшие команды выйдут в финал.