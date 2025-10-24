Ричмонд
Два детских сада объединили в один в Нижнем Новгороде

Детсад № 40 в Нижнем Новгороде присоединили к детскому саду № 314. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Источник: НИА-Нижний Новгород

После реорганизации учреждение продолжит работу под названием МБДОУ «Детский сад № 314». Его юридический и почтовый адрес останется прежним — улица Куйбышева, дом 31. Цели и задачи детсада после объединения не изменятся. Штат сотрудников будет сформирован после завершения всех организационных процедур. Департамент образования займется утверждением плана мероприятий, передаточного акта и новой редакции устава. Также будет проведено перераспределение бюджетных средств между учреждениями. Причина объединения двух дошкольных организаций в документе не указывается.

Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась с запросом в администрацию города.

Ранее сообщалось, что в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020−2030 годы внесли строительство двух детсадов в Канавинском районе.