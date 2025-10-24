Два детских сада объединили в один в Нижнем Новгороде

После реорганизации учреждение продолжит работу под названием МБДОУ «Детский сад № 314». Его юридический и почтовый адрес останется прежним — улица Куйбышева, дом 31. Цели и задачи детсада после объединения не изменятся. Штат сотрудников будет сформирован после завершения всех организационных процедур. Департамент образования займется утверждением плана мероприятий, передаточного акта и новой редакции устава. Также будет проведено перераспределение бюджетных средств между учреждениями. Причина объединения двух дошкольных организаций в документе не указывается.