ОНПЗ «Газпром нефти» стал самым заметным НПЗ России в престижном медиарейтинге

Помимо экологических достижений, высокую медиаактивность ОНПЗ обеспечили и социальные инициативы. В сентябре на базе Омского промышленно-экономического колледжа открылся образовательно-производственный кластер, созданный в рамках федеральной программы «Профессионалитет» при поддержке завода и регионального правительства. В августе стартовал еще один проект в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — в Омске появился уникальный маршрут — аудиогид в троллейбусе № 4, который рассказывает о людях и истории города.