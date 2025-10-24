ОНПЗ «Газпром нефти» стал самым заметным НПЗ России в престижном медиарейтинге

По итогам III квартала 2025 года «Газпром нефть» укрепила свои позиции в медиарейтинге нефтегазового сектора. Компания получила второе место по индексу заметности и третье — по охвату аудитории. Особенно ярко в информационном поле выделился Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Его признали самым заметным НПЗ страны. Ключевым фактором успеха стала реализация масштабного экологического проекта «Биосфера», а также активная социальная и образовательная деятельность предприятия.
Согласно рейтингу, подготовленному агентством «СКАН-Интерфакс», Омский НПЗ стал лидером среди нефтеперерабатывающих заводов по упоминаемости в СМИ за отчетный период. Главным информационным поводом стало завершение строительства и выход на проектную мощность комплекса биологической очистки воды «Биосфера» — крупнейшего экологического проекта в Омской области.
Комплекс был запущен в начале июля 2025 года при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, главы «Газпром нефти» Александра Дюкова и губернатора Омской области Виталия Хоценко. Омская «Биосфера» обеспечивает замкнутый цикл водоочистки: весь объем промышленной воды теперь очищается и возвращается в производство. Это решение укрепило репутацию компании как технологического и экологического лидера отрасли.
Помимо экологических достижений, высокую медиаактивность ОНПЗ обеспечили и социальные инициативы. В сентябре на базе Омского промышленно-экономического колледжа открылся образовательно-производственный кластер, созданный в рамках федеральной программы «Профессионалитет» при поддержке завода и регионального правительства. В августе стартовал еще один проект в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» — в Омске появился уникальный маршрут — аудиогид в троллейбусе № 4, который рассказывает о людях и истории города.
Особый интерес в СМИ вызвал большой пресс-тур для журналистов Сибири и Урала, в ходе которого представители прессы смогли познакомиться с масштабами модернизации завода и особенностями работы предприятия. Так, представители СМИ своими глазами увидели новейшие технологии производства топлив. Таким образом, Омский НПЗ продолжает укреплять имидж одного из самых современных и социально ориентированных предприятий нефтепереработки в России.