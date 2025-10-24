В правительстве Иркутской области утвердили бюджет на 2026−2028 годы. Планируется, что в следующем году доходы достигнут 275,1 миллиарда рублей, а расходы — около 300 миллиардов рублей. На последующие два года ожидается положительная динамика: в 2027 году доходы прогнозируются на уровне 296,2 миллиарда рублей, а расходы — 322,1. К 2028 году доходы должны вырасти до 302,1 миллиарда, а расходы — до 324,2 миллиарда рублей.