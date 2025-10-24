В правительстве Иркутской области утвердили бюджет на 2026−2028 годы. Планируется, что в следующем году доходы достигнут 275,1 миллиарда рублей, а расходы — около 300 миллиардов рублей. На последующие два года ожидается положительная динамика: в 2027 году доходы прогнозируются на уровне 296,2 миллиарда рублей, а расходы — 322,1. К 2028 году доходы должны вырасти до 302,1 миллиарда, а расходы — до 324,2 миллиарда рублей.
— Сегодня мы вносим проект закона о бюджете региона в Законодательное Собрание Иркутской области. В дальнейшем, при уточнении федерального финансирования, планируется внесение поправок к документу, — уточнил первый заместитель главы кабмина региона Андрей Соковиков.
При составлении бюджета главными задачами стали: обеспечение социальной защиты уязвимых групп населения, в том числе военнослужащих и их семей, реализация проектов для достижения национальных целей, а также поддержание финансовой стабильности Иркутской области.
Более 60% расходов по-прежнему направляется на социальную сферу. Ожидается, что в 2026 году эта сумма составит около 189 млрд рублей, в 2027 году — примерно 191 млрд рублей, а в 2028 году — около 189,5 млрд рублей. Около 99% областного бюджета направят на финансирование 25 государственных программ Приангарья.